Ротенберг назвал сочетания звеньев на тренировке сборной «России 25»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал о тренировке команды и назвал сочетания звеньев.
«Сегодня утром провели собрание. Рассказали сборной про нашу систему игры, показали видео на примерах. Провели тренировку, получили море эмоций и позитива от первого льда сборной!
Занимались в таком составе:
Группа 1
Вратари: Серебряков, Исаев
Белые: Никишин – Елесин, Хуснутдинов – Глотов – Хайруллин.
Синие: Педан – Мисюль, Зыков – Бардаков – Поляков.
Красные: Камалов – Пашнин, Лихачёв – Воробьёв – Порядин.
Зелёные: Карпухин – Федотов, Джиошвили – Зинченко – Яремчук.
Группа 2
Вратари: Николаев, Иванов
Белые: Коромыслов – Смирнов, Мичков – Чивилёв – Кара.
Красные: Ремезовский – Сапунов, Бучельников – Петров – Гребенщиков», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана.
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