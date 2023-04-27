Ротенберг назвал сочетания звеньев на тренировке сборной «России 25»

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Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал о тренировке команды и назвал сочетания звеньев.

«Сегодня утром провели собрание. Рассказали сборной про нашу систему игры, показали видео на примерах. Провели тренировку, получили море эмоций и позитива от первого льда сборной!

Занимались в таком составе:

Группа 1

Вратари: Серебряков, Исаев

Белые: Никишин – Елесин, Хуснутдинов – Глотов – Хайруллин.

Синие: Педан – Мисюль, Зыков – Бардаков – Поляков.

Красные: Камалов – Пашнин, Лихачёв – Воробьёв – Порядин.

Зелёные: Карпухин – Федотов, Джиошвили – Зинченко – Яремчук.

Группа 2

Вратари: Николаев, Иванов

Белые: Коромыслов – Смирнов, Мичков – Чивилёв – Кара.

Красные: Ремезовский – Сапунов, Бучельников – Петров – Гребенщиков», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана.