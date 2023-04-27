The Hockey Writers: Капризов любит отдавать пасы, из-за этого у него проблемы

Североамериканский портал The Hockey Writers поделился ожиданиями от игры форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в шестом матче Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2-3 в серии).
«Трудно поверить, что Капризову потребуется прибавить больше, чем он уже сделал, но ещё труднее поверить, что у него всего одно очко в пяти матчах плей-офф. Он забил первый гол в серии в первом матче. На его счету 14 бросков по воротам и 89 попыток нанести бросок, но Джейк Эттингер (голкипер «Далласа». — Прим. «Чемпионата») был настоящей занозой для него.
Ему просто нужно продолжать бросать, а не пытаться всё время пасовать. У него отличный бросок, но он любит отдавать пасы, и из-за этого у него возникают проблемы. Несмотря на это, он лучший игрок «Миннесоты», и они должны верить, что он найдёт выход из этой «засухи». Капризов — один из тех игроков, которые постоянно учатся и могут найти выход», — сказано в статье.
Напомним, Капризов не может набрать очки в плей-офф НХЛ на протяжении 313 минут и восьми секунд. Шестой матч пройдёт на площадке «Миннесоты» 29 апреля.
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