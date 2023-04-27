Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — «Ак Барс»: Войнов пропустит шестую игру финала у казанцев, Хенкель — в составе

ЦСКА — «Ак Барс»: Войнов пропустит шестую игру финала у казанцев, Хенкель — в составе
Аудио-версия:
Комментарии

ЦСКА и «Ак Барс» опубликовали составы на шестой матч финальной серии Кубка Гагарина. Встреча состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 19:30.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии между ЦСКА и «Ак Барсом».

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 6-й матч
27 апреля 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав ЦСКА остался без изменений по сравнению с пятой игрой (1:2).

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;
Дыбленко — Диц, Мамин — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Панкратов — Макаров, Полтапов — Мингачёв — Абрамов.

В составе казанского клуба одно изменение — вместо защитника Вячеслава Войнова сыграет Кристиан Хенкель. В последний раз белорусский игрок обороны играл в третьем матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (4:1) 5 марта.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);
Адамчук — Лямкин, Воронков — Сафонов — Радулов;
Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Евсеев, Галиев — Семёнов — Панюков;
Хенкель — Терехов, Лукоянов — Галимов — Дыняк.

Материалы по теме
Сушинский поделился ожиданиями от шестого матча ЦСКА — «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023