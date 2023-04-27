Нападающий «Колорадо»: нам действительно не хватает Ничушкина и Ландескога

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен высказался о том, что Валерий Ничушкин и Габриэль Ландеског не играют за «лавин» в плей-офф.

«Это большая потеря. Очевидно, что он и Лэнди [Ландеског] — большие игроки из топ-6 для нас. Сейчас все ребята должны сделать шаг вперёд. Нелегко терять таких парней. Они оба — действительно хорошие игроки. Такова жизнь. Полагаю, происходят вещи и похуже. Но нам их точно не хватает», — цитирует Рантанена The Denver Gazette.

Напомним, капитан «Колорадо» Ландеског больше не сыграет в этом сезоне. Шведский форвард не восстановился после операции на колене, перенесённой в октябре. Ничушкин сыграл только в первых двух матчах серии плей-офф с «Сиэтлом» (2-3). Как сообщал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.