Нападающий «Колорадо»: нам действительно не хватает Ничушкина и Ландескога

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен высказался о том, что Валерий Ничушкин и Габриэль Ландеског не играют за «лавин» в плей-офф.
«Это большая потеря. Очевидно, что он и Лэнди [Ландеског] — большие игроки из топ-6 для нас. Сейчас все ребята должны сделать шаг вперёд. Нелегко терять таких парней. Они оба — действительно хорошие игроки. Такова жизнь. Полагаю, происходят вещи и похуже. Но нам их точно не хватает», — цитирует Рантанена The Denver Gazette.
Напомним, капитан «Колорадо» Ландеског больше не сыграет в этом сезоне. Шведский форвард не восстановился после операции на колене, перенесённой в октябре. Ничушкин сыграл только в первых двух матчах серии плей-офф с «Сиэтлом» (2-3). Как сообщал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.
- 27 апреля 2023
-
20:26
-
20:04
-
19:43
-
19:28
-
19:11
-
18:36
-
18:25
-
18:07
-
18:03
-
17:54
-
17:36
-
17:11
-
16:52
-
16:30
-
16:12
-
16:02
-
15:47
-
15:27
-
15:13
-
14:40
-
14:30
-
14:02
-
13:41
-
13:20
-
13:00
-
12:47
-
12:27
-
12:09
-
12:05
-
11:32
-
11:00
-
10:36
-
10:10
-
09:52
-
09:14