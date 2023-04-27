«Сейчас не 1975 год». Маккиннон — о судействе в пятом матче «Колорадо» — «Сиэтл»

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон выразил недовольство судейством в пятом матче плей-офф с «Сиэтл Кракен» (2:3, 2-3 в серии).

«Я на пять футов опережаю парня, а он сбивает меня с ног. Я не знаю, что делать. Сейчас не 1975 год. Думаю, это подножка. Однако я должен уметь лучше сохранять спокойствие. Это моя вина», – приводит слова Маккиннона The Athletic.

Судьи не остановили игру после падения Маккиннона. После этого он встал и ударил клюшкой по стеклу, что задержало его возвращение на скамейку запасных. Джей Ти Комфер, который вышел на лёд вместо него, не смог достаточно быстро войти в игру, чтобы закрыть нападающего «Сиэтла» Тая Картье, который вывел гостей вперёд — 2:1.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Шестой матч в серии «Колорадо» — «Сиэтл» состоится 29 апреля.