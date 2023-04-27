Контракт Кузнецова — худший среди игроков «Вашингтона» по версии The Hockey Writers

Североамериканский портал The Hockey Writers в своей статье заявил, что контракт нападающего Евгения Кузнецова — худший среди игроков «Вашингтон Кэпиталз».
«Кузнецов когда-то был потрясающим молодым игроком и ключевой фигурой «Вашингтона». Он лидировал в плей-офф с 32 очками в год, когда «Кэпиталз» выиграл Кубок Стэнли. И даже совсем недавно, в сезоне-2021/2022, он набирал почти одно очко за игру (78 очков в 79 играх).
Но ряд проблем вне льда обострил отношения между игроком и командой, и никто больше не оценивает Кузнецова в $ 7,8 млн за сезон. Ходят слухи, что этим летом «Кэпиталз» расстанутся с 30-летним россиянином, но им придётся найти покупателя. Кузнецов по-прежнему может быть результативным игроком, но это большой риск для любой команды», — сказано в статье.
Напомним, текущий контракт Кузнецова рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн.
- 27 апреля 2023
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