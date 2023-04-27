«Ак Барс» всухую обыграл ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором ЦСКА принимал «Ак Барс». Победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали казанцы.
На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Артём Галимов с передачи Никиты Евсеева. Эта шайба стала для Галимова первой в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ.
В конце второй двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Вадим Шипачёв с передач Дмитрия Юдина и Дмитрия Кагарлицкого.
В конце третьего периода окончательный счёт установил Никита Дыняк, забросивший в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Таким образом, счёт в финальной серии Кубка Гагарина стал равным — 3-3. Седьмая, решающая встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.
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