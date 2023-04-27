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ЦСКА — «Ак Барс» 0:3, шестой матч финальной серии плей-офф КХЛ, 27 апреля 2023 года

«Ак Барс» всухую обыграл ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором ЦСКА принимал «Ак Барс». Победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали казанцы.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Артём Галимов с передачи Никиты Евсеева. Эта шайба стала для Галимова первой в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ.

В конце второй двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Вадим Шипачёв с передач Дмитрия Юдина и Дмитрия Кагарлицкого.

В конце третьего периода окончательный счёт установил Никита Дыняк, забросивший в пустые ворота.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 6-й матч
27 апреля 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Евсеев) – 07:44 (4x4)   0:2 Шипачёв (Юдин, Кагарлицкий) – 38:01 (5x4)   0:3 Дыняк – 59:33 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, счёт в финальной серии Кубка Гагарина стал равным — 3-3. Седьмая, решающая встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.

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