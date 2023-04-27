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«Ак Барс» — ЦСКА: когда состоится решающий матч финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» — ЦСКА: когда состоится решающий матч финала Кубка Гагарина
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором ЦСКА принимал «Ак Барс». Победу со счётом 3:0 одержал казанский клуб.

Таким образом, счёт в финальной серии Кубка Гагарина стал равным 3-3. Седьмая, решающая, встреча состоится послезавтра, 29 апреля в Казани. Встреча начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 7-й матч
29 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Нет данных
ЦСКА
Москва

Напомним, в первом матче сильнее оказались казанцы со счётом 4:1. Во второй встрече ЦСКА взял уверенный реванш — 3:0. В обоих матчах в Москве сильнее оказались армейцы — 3:2 и 2:1. В пятой встрече «Ак Барс» одержал волевую победу — 2:1. В шестой встрече в столице России «барсы» победили 3:0.

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