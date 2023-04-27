Билялетдинов в четвёртый раз подряд выиграл шестой матч, проигрывая 2-3 в серии плей-офф

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором ЦСКА принимал «Ак Барс». Победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали казанцы.
Главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов до этого матча трижды проигрывал в серии 2-3, причём дважды (2009, 2010) с «Ак Барсом» это случалось именно в финале. Во всех трёх случаях он побеждал в шестом матче — более того, две из трёх побед были одержаны с разгромным счётом. В 2009 году казанцы в овертайме одолели «Локомотив» (3:2 ОТ), в 2010-м победили ХК МВД – 7:1. В 2016-м с ещё более крупным счётом ими был разбит «Салават Юлаев» – 8:0. В 2009 и 2010 годах «Ак Барс» затем выигрывал и седьмую встречу (оба раза всухую — 1:0 и 2:0), а в 2016 уступил уфимцам со счётом 2:3.
- 27 апреля 2023
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