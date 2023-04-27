Второй год подряд победитель Кубка Гагарина определится в седьмом матче

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором ЦСКА принимал «Ак Барс». Победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали казанцы.

Таким образом, второй год подряд победитель Кубка Гагарина определится в седьмом матче. В прошлом розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги в решающей серии встречались ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Со счётом 4-3 сильнее оказались московские армейцы. Примечательно, что ЦСКА отыгрался со счёта 1-3 в серии.

Напомним, седьмая, решающая, встреча финальной серии Кубка Гагарина — 2023 состоится послезавтра, 29 апреля в Казани. Встреча начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.