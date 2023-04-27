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«Наши слова немножко разошлись с делом». Фёдоров — о поражении ЦСКА от «Ак Барса»

«Наши слова немножко разошлись с делом». Фёдоров — о поражении ЦСКА от «Ак Барса»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итог шестого матча финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (0:3).

«Наши слова немножко разошлись с делом, поэтому так сыграли. Наше движение оставляло желать лучшего.

Психологические трудности? Не знаю, что значат психологические трудности, но «Ак Барс» хорошо сыграл по шайбе и был на пути наших действий — особенно в плане бросков по воротам. Это факт. Нам не удалось создать то количество моментов, где мы хотя бы дали бы себе шанс. Заслужили неплохое большинство, но там тоже не сложилось. Общий фон такой, что энергия пока не на нашей стороне», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Счёт в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги равный — 3-3. Седьмая, решающая встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.

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