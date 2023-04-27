«Потряхивает иногда». Форвард «Ак Барса» — о первом в жизни финале Кубка Гагарина
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после победы над ЦСКА (3:0) рассказал о своих чувствах от первого в жизни финала Кубка Гагарина.
«Мы все понимали, что это за матч, и ребята сыграли самоотверженно, помогая вратарю. Что сегодня стало самым тяжёлым? Вы знаете, это финал, здесь всегда тяжело. Для меня это первый финал, и я не буду говорить громких слов. Просто поздравлю болельщиков с победой.
Эмоции от первого финала в карьере? Потряхивает иногда. Пытаюсь абстрагироваться, вот и всё. Первый гол Галимова в плей-офф? Они забили «4х4», Артём молодчик — он долго шёл к этой шайбе, не всё получалось, но он продолжал работать на команду, и это дало свои плоды», — передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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