Фёдоров рассказал о психологическом состоянии ЦСКА после поражения от «Ак Барса»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о психологическом состоянии команды после поражения от «Ак Барса» (0:3).
«Полтапова выпускали с Соркиным и Григоренко и было две победы, а теперь вернулся Мамин, и у нас два поражения подряд? По горячим следам пока ничего не планируем менять. Но я не думаю, что два выигрыша и два поражения связаны с этой перестановкой. Слишком много нюансов, которые привели к положительному результату и к не совсем положительному. Психологическое состояние команды? Нормальное, рабочее. Парни переживают, все хотели другого результата. К сожалению, не получилось, поэтому все расстроены. Хоккей — быстрая игра. Мы попереживаем, а завтра соберёмся, проведём необходимые мероприятия и будем готовиться к седьмой игре.
Прошлый матч и этот матч разные. Тогда большинство не получилось, а в этом игра пять на пять не получилась. В прошлом было хорошее движение, а в этом — не очень. Каждый матч начинается с нуля, к нему надо готовиться по-другому.
Серия с «Металлургом» в прошлом году? «Металлург» — другая команда и у нас был другой опыт, чем сейчас. Сейчас это тоже опыт, пока он в концовке серии не совсем положительный. Да, мы проиграли матч, но перегруппируемся и подготовимся лучшим образом к седьмой игре», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 27 апреля 2023
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