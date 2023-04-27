Фёдоров рассказал о психологическом состоянии ЦСКА после поражения от «Ак Барса»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о психологическом состоянии команды после поражения от «Ак Барса» (0:3).

«Полтапова выпускали с Соркиным и Григоренко и было две победы, а теперь вернулся Мамин, и у нас два поражения подряд? По горячим следам пока ничего не планируем менять. Но я не думаю, что два выигрыша и два поражения связаны с этой перестановкой. Слишком много нюансов, которые привели к положительному результату и к не совсем положительному. Психологическое состояние команды? Нормальное, рабочее. Парни переживают, все хотели другого результата. К сожалению, не получилось, поэтому все расстроены. Хоккей — быстрая игра. Мы попереживаем, а завтра соберёмся, проведём необходимые мероприятия и будем готовиться к седьмой игре.

Прошлый матч и этот матч разные. Тогда большинство не получилось, а в этом игра пять на пять не получилась. В прошлом было хорошее движение, а в этом — не очень. Каждый матч начинается с нуля, к нему надо готовиться по-другому.

Серия с «Металлургом» в прошлом году? «Металлург» — другая команда и у нас был другой опыт, чем сейчас. Сейчас это тоже опыт, пока он в концовке серии не совсем положительный. Да, мы проиграли матч, но перегруппируемся и подготовимся лучшим образом к седьмой игре», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.