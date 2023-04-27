Дыняк – о том, каким будет седьмой матч финала: а есть вопрос попроще?

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после победы над ЦСКА (3:0) рассказал про свой гол и поделился ожиданиями от решающего матча финальной серии.

«Мой гол? Последние секунды матча, я видел, что там находится Лукоянов, думал, что он побежит, но всё получилось как-то на автомате.

Думаю, каждый игрок в нашей команде понимает всю ответственность и поэтому держит себя в руках. В чём «Ак Барс» сегодня переиграл соперника? Хорошая боевая игра с обеих сторон, больше мне нечего добавить. Тренерский штаб подсказывает нам, как нужно играть. Мы разбираем много видео, смотрим, анализируем и делаем определённые выводы.

Каким будет седьмой матч? А есть вопрос попроще? Ну, будет напряжённый боевой матч, как и вся серия. То, что седьмой матч пройдёт в Казани, — большая ответственность для нас. Главное — выйти, чтобы руки не дрожали», — передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.