Борис Майоров: ИИХФ одурела от ненависти к России

Легендарный советский хоккеист Борис Майоров прокомментировал информацию о том, что на ЧМ-2023 будут запрещены флаги России и Беларуси.
«Во-первых, зачем запрещать, если нас там не будет? Это глупость какая-то, дурь полная, которую творит Международная федерация во главе с Тардифом. Мы же там не играем: ни мы, ни белорусы. Это люди уже одурели от ненависти — я имею в виду Международную федерацию хоккея — от ненависти к России. Как бы ей ещё насолить!
А с какой стати вдруг российские флаги появятся на чемпионате мира, если мы там не играем? Я абсолютно уверен, что там и ни одного болельщика не будет нашего. Естественно, им будет неинтересен чемпионат мира, если даже [многие] специалисты [его не смотрели], на себя ссылаться особенно не буду: я в прошлом году за чемпионатом мира не следил, в этом году тоже не собираюсь. Нас там нет, и что я буду там смотреть?» — приводит слова Майорова «ВсёПроСпорт».
Напомним, недавно стало известно, что в местах проведения соревнований не разрешат вывешивать флаги России и Беларуси.
- 27 апреля 2023
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