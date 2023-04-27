Капитан ЦСКА Нестеров поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Гагарина

Капитан и защитник ЦСКА Никита Нестеров подвёл итог встречи с «Ак Барсом» (0:3) и поделился ожиданиями от решающего матча финала плей-офф КХЛ.
«Какие у меня впечатления? Ноль забили, поэтому чего тут говорить? Соперника с победой, они свои моменты реализовали, а мы — нет. Надо лезть на ворота, копать, заталкивать — это финал. Просто так ничего не бывает. О том, чтобы закрыть серию дома, никто не думал. Концентрировались на игре.
Повторюсь, в финале ничего легко не бывает. Нам не повезло, а им где-то побольше повезло. Счёт в серии — 3-3. Седьмая игра — украшение финала. Думаю, будет хороший матч», — цитирует Нестерова «РИА Новости».
Счёт в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги равный — 3-3. Седьмая, решающая встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.
- 27 апреля 2023
-
23:42
-
23:30
-
23:25
-
23:18
-
23:09
-
23:03
-
22:53
-
22:47
-
22:35
-
22:33
-
22:25
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:12
-
22:05
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:41
-
21:16
-
20:45
-
20:26
-
20:04
-
19:43
-
19:28
-
19:11
-
18:36
-
18:25
-
18:07
-
18:03
-
17:54
-
17:36
-
17:11
-
16:52