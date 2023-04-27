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Капитан ЦСКА Нестеров поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Гагарина

Капитан ЦСКА Нестеров поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Гагарина
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Капитан и защитник ЦСКА Никита Нестеров подвёл итог встречи с «Ак Барсом» (0:3) и поделился ожиданиями от решающего матча финала плей-офф КХЛ.

«Какие у меня впечатления? Ноль забили, поэтому чего тут говорить? Соперника с победой, они свои моменты реализовали, а мы — нет. Надо лезть на ворота, копать, заталкивать — это финал. Просто так ничего не бывает. О том, чтобы закрыть серию дома, никто не думал. Концентрировались на игре.

Повторюсь, в финале ничего легко не бывает. Нам не повезло, а им где-то побольше повезло. Счёт в серии — 3-3. Седьмая игра — украшение финала. Думаю, будет хороший матч», — цитирует Нестерова «РИА Новости».

Счёт в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги равный — 3-3. Седьмая, решающая встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.

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