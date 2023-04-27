Защитник «Ак Барса» Евсеев: готовились выходить как на последний бой

Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев рассказал об итогах шестого матча финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (3:0).

«Готовились выходить как на последний бой. У обеих команд следующая игра будет решающей, отступать некуда. Все будут готовиться к битве.

Все три периода были хорошими, действовали по заданию — результат на табло. Пас на Галимова наигрывали или была импровизация? Играли «4х4», наверное, была импровизация.

Что ждать от седьмого матча? Будем готовиться, сейчас приедем и разберём ошибки, если они были. Тренеры подскажут», — приводит слова Евсеева Metaratings.ru.

Счёт в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги равный — 3-3. Седьмая, решающая встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.