Защитник «Ак Барса» Евсеев: готовились выходить как на последний бой

Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев рассказал об итогах шестого матча финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (3:0).
«Готовились выходить как на последний бой. У обеих команд следующая игра будет решающей, отступать некуда. Все будут готовиться к битве.
Все три периода были хорошими, действовали по заданию — результат на табло. Пас на Галимова наигрывали или была импровизация? Играли «4х4», наверное, была импровизация.
Что ждать от седьмого матча? Будем готовиться, сейчас приедем и разберём ошибки, если они были. Тренеры подскажут», — приводит слова Евсеева Metaratings.ru.
Счёт в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги равный — 3-3. Седьмая, решающая встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.
- 27 апреля 2023
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