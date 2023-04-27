Нападающий «Ак Барса» Галимов: мы более собранная, сплочённая команда

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (3:0) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Что сегодня было ключевым, чтобы остаться в серии? Настрой. Хорошо настроились, хорошо подготовились. Очень много поймали сегодня шайб на себя. Видно, что хотели выиграть. Думаю, мы заслужили эту победу.

Насколько давила безголевая серия? Долго не забивал, но главное, что команда выигрывает. Об этом я ранее уже говорил. Мой гол? Нам говорили, что надо закрывать вратаря, он некомфортно себя чувствует в ситуации, когда перед ним трафик. «4х4», было больше пространства, поэтому так получилось.

Что нужно сделать, чтобы в субботу одержать аналогичную уверенную победу? Настроиться и выйти побеждать.

Четвёртое звено «Ак Барса» много забивает в этой серии? Артём Лукоянов как-то в интервью отмечал, что первое-второе звенья разбирают. Нам уделяют меньше внимания. Так получилось, что забили.

Как настраивали тренеры при счёте 1-3 в серии? Они настраивали нас так же, как и на все игры. Просто мы более собранная, сплочённая команда, поэтому взяли эти две игры.

Фактор домашних трибун будет давить или, наоборот, придаст эмоций? Мы же дома играем, это хорошо», — цитирует Галимова сайт «Ак Барса».

Счёт в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги равный — 3-3. Седьмая, решающая встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.