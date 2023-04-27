Седьмая игра в финале Кубка Гагарина — 2023 станет 87-м матчем в плей-офф, это рекорд

Седьмая игра в финале Кубка Гагарина станет 87-м матчем в розыгрыше – это новый рекорд по количеству игр за один плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ. Предыдущее достижение – 86 матчей – было установлено в Кубке Гагарина – 2011, где «Салават Юлаев» одержал победу над «Атлантом» со счётом 4-1 в серии.
Счёт в финальной серии Кубка Гагарина — 2023 равный — 3-3. Седьмая, решающая встреча между «Ак Барсом» и ЦСКА состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.
Напомним, в первом матче сильнее оказались казанцы со счётом 4:1. Во второй встрече ЦСКА взял уверенный реванш — 3:0. В двух следующих матчах, сыгранных в Москве, армейцы также брали верх — 3:2 и 2:1. В пятой встрече «Ак Барс» одержал волевую победу — 2:1. В шестой встрече в столице России «барсы» победили со счётом 3:0.
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