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Третьяк рассказал, кого считает фаворитом седьмого матча финала Кубка Гагарина

Третьяк рассказал, кого считает фаворитом седьмого матча финала Кубка Гагарина
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от решающего матча финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА и заявил, что у казанского клуба будет небольшое преимущество из-за фактора своей площадки.

«Я думаю, «Ак Барс» сегодня меньше ошибался. ЦСКА допустил много ошибок, поэтому такой счёт.

«Ак Барс» будет играть дома, у казанцев будет небольшое психологическое преимущество после сегодняшней победы, но в ЦСКА играют опытные хоккеисты. Жду интересный матч в Казани», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, «Ак Барс» отыгрался со счёта 1-3 в серии. Седьмая, решающая встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.

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