Бабаев: сегодня «Ак Барс» полностью разобрал ЦСКА

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал шестой матч финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» (0:3).

«Как я и говорил, Казань чуть-чуть поменялась, и в пятом матче начали играть в атакующий хоккей, к которому ЦСКА был не готов. Для того чтобы противостоять, они должны были рисковать, тоже играть в атаку — тогда был бы интересный хоккей. ЦСКА не пошёл на это, сегодня Казань их полностью разобрала.

Это будет психологической проблемой для москвичей, но ЦСКА — крепкая команда, ребята опытные, и сильно на них это не отразится. Здесь уже будет тренерский вопрос: рискнут ли они сыграть в атаку или будут действовать как обычно? «Ак Барс», думаю, начнёт так же, как последние матчи, поскольку это приносит успех две встречи подряд.

Можно сказать, что «Ак Барс» где-то поменялся местами с ЦСКА? По игре и по факту Казань была активнее — ЦСКА ничего не смог сделать. Даже при игре в большинстве были атаки, скорее, в обратную сторону.

Как будет проходить седьмой матч? Не думаю, что последняя игра будет до гола. Хоккей должен быть интересным. Симпатии? Я всю жизнь болею за ЦСКА, но хочу увидеть хороший матч. У меня есть ребята в обеих командах. Как болельщик ЦСКА я желаю им победить, но хоккей, который показывает Казань — интересен, хочу, чтобы в КХЛ был атакующий хоккей, это будет интересно зрителям», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.

Седьмая, решающая встреча финальной серии состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.