Защитник ЦСКА Диц: седьмой матч должен быть хорош, я уверен в нашей команде

Защитник ЦСКА Даррен Диц прокомментировал поражение от «Ак Барса» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Такая игра. Седьмой матч должен быть хорош, я уверен в нашей команде. Мы физически хорошо себя чувствовали, мы покажем себя послезавтра. Ошибки исправим, игру разберём», — приводит слова Дица RT.

Счёт в финальной серии Кубка Гагарина — 2023 равный — 3-3. Седьмая, решающая встреча между «Ак Барсом» и ЦСКА состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.

Напомним, в первом матче сильнее оказались казанцы со счётом 4:1. Во второй встрече ЦСКА взял уверенный реванш — 3:0. В двух следующих матчах, сыгранных в Москве, армейцы также брали верх — 3:2 и 2:1. В пятой встрече «Ак Барс» одержал волевую победу — 2:1. В шестой встрече в столице России «барсы» победили со счётом 3:0.