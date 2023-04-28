ЦСКА и «Ак Барс» устроили потасовку, Овечкин с женой следили с трибуны. Яркие фото с матча

27 апреля в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 «Ак Барс» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.
Таким образом, счёт в финальной серии Кубка Гагарина стал равным — 3-3. Седьмая, решающая встреча состоится завтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ак Барс» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.
Напомним, в первом матче сильнее оказались казанцы со счётом 4:1. Во второй встрече ЦСКА взял уверенный реванш — 3:0. В двух следующих матчах, сыгранных в Москве, армейцы также брали верх — 3:2 и 2:1. В пятой встрече «Ак Барс» одержал волевую победу — 2:1.
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