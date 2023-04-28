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Фил Кессел впервые за 14 лет пропустил матч НХЛ

Фил Кессел впервые за 14 лет пропустил матч НХЛ
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В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит пятый матч серии плей-офф первого раунда Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Виннипег Джетс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт на табло счёт в пользу хозяев– 1:0.

Американский нападающий команды хозяев Фил Кессел пропускает своей первый матч в НХЛ за 14 лет. Тем не менее, это не помешает его легендарной «железной» серии прерваться, ведь она считается только в регулярном чемпионате.

В этом сезоне он провёл более 1000 матчей подряд в НХЛ. Примечательно, что в марте 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (9:2) Кессел отыграл всего одну смену, после чего покинул арену и уехал в Аризону на роды супруги. Многоопытный форвард появился на льду всего на 30 секунд в начале встречи ради того, чтобы продлить свою «железную» серию и не потерять возможность стать первым игроком в истории лиги, сыгравшим 1000 матчей кряду.

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