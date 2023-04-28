Купер: Василевский доказал, что может справиться с высоким давлением

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал победу в шестом матче серии с «Торонто» (4:2) и отметил игру российского вратаря Андрея Василевского. Россиянин отразил 28 из 30 бросков, включая выход один на один Митчелла Марнера.
«Я сказал это в начале серии. Не ставьте против парней. Я не говорю, что мы выиграли серию. Мы выиграли одну игру, и нам ещё далеко до итоговой победы. Они ударили нас пару раз по лицу. Мы просто ударили их в ответ. Мы оба всё ещё стоим. В какой-то момент кто-то получит нокаутирующий удар.
За последние пару дней имя Василевского часто всплывало в прессе по разным причинам. Я думаю, он доказал, что может справиться с высоким давлением. Момент с Марнером? Это игра Васи. Мы ведём в одну шайбу, и нам нужен был этот сейв. И он его сделал», — цитирует Купера журналист Крис Кренн в своей соцсети.
Благодаря этой победе «Тампа-Бэй» сократила отставание в серии до счёта 2-3. Следующий матч пройдёт на площадке «Лайтнинг» 30 апреля.
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