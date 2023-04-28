«Он скала и наш лучший игрок в каждом матче». Форвард «Тампы» — об игре Василевского

Нападающий «Тампа-Бэй» Энтони Чирелли похвалил вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского в шестом матче серии плей-офф с «Торонто» (4:2). Россиянин отразил 28 из 30 бросков, включая выход один на один Митчелла Марнера.
«С тех пор как я приехал в «Тампу», каждый матч Василевский был нашим лучшим игроком. Он снова делает ключевые сейвы для нас, он наша скала. Когда он делает такие сейвы, то даёт нам огромный импульс, удерживает нас в игре и заставляет двигаться вперёд», — цитирует Чирелли пресс-служба лиги.
Россиянин одержал 65-ю победу в плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на 12-е место среди вратарей в истории лиги, догнав Доминика Гашека. Благодаря этой победе «Тампа-Бэй» сократила отставание в серии до счёта 2-3. Следующий матч пройдёт на площадке «Лайтнинг» 30 апреля.
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