«Он скала и наш лучший игрок в каждом матче». Форвард «Тампы» — об игре Василевского

Нападающий «Тампа-Бэй» Энтони Чирелли похвалил вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского в шестом матче серии плей-офф с «Торонто» (4:2). Россиянин отразил 28 из 30 бросков, включая выход один на один Митчелла Марнера.

«С тех пор как я приехал в «Тампу», каждый матч Василевский был нашим лучшим игроком. Он снова делает ключевые сейвы для нас, он наша скала. Когда он делает такие сейвы, то даёт нам огромный импульс, удерживает нас в игре и заставляет двигаться вперёд», — цитирует Чирелли пресс-служба лиги.

Россиянин одержал 65-ю победу в плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на 12-е место среди вратарей в истории лиги, догнав Доминика Гашека. Благодаря этой победе «Тампа-Бэй» сократила отставание в серии до счёта 2-3. Следующий матч пройдёт на площадке «Лайтнинг» 30 апреля.