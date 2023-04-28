Шестёркин накричал на партнёров после шикарного сейва в пятом матче с «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
В конце второго периода при счёте 3:0 в пользу «Нью-Джерси» российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил шикарный сейв после броска нападающего Тимо Майера. Россиянин в шпагате ловушкой нейтрализовал опасный выход форварда к воротам. После этого сейва, во время коммерческой паузы, Шестёркин поехал к скамейке запасных «Рейнджерс» и криками попытался взбодрить партнёров по команде.
Отметим, что «Нью-Джерси» выиграл три матча подряд и вышел вперёд в серии со счётом 3-2. Следующий матч состоится на площадке «Рейнджерс» 30 апреля.
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