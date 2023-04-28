«Мы подвели своих фанатов». Крайдер — о поражении в пятом матче с «Нью-Джерси»

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер разочарован поражением в пятом матче серии плей-офф с «Нью-Джерси» (0:4). «Рейнджерс» проиграли три матча подряд и поставили себя на грань вылета.

«Мы должны вернуться домой и выиграть одну игру. Весь год нас поддерживают потрясающие фанаты, но мы их подвели. Мы плохо проявили себя дома, так что мы должны выйти и сыграть так, как мы хотим, начиная со стартового вбрасывания. Пришло время сыграть полные 60 минут и выиграть хоккейный матч», — цитирует Крайдера пресс-служба клуба.

«Рейнджерс» забили лишь два гола в последних трёх матчах серии, хотя в первых двух победных встречах отметились 10 заброшенными шайбами. Следующий матч состоится на площадке «Рейнджерс» 30 апреля.