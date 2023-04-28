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«Йокерит» обязали выплатить долги по контрактам КХЛ, чтобы играть во второй лиге Финляндии

«Йокерит» обязали выплатить долги по контрактам КХЛ, чтобы играть во второй лиге Финляндии
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Ассоциация хоккея Финляндии обязала «Йокерит» выплатить долги по контрактам КХЛ, чтобы играть во второй финской лиге, сообщает Ilta-Sanomat.

Клубу придётся выложить компенсацию за расторжение контрактов с тренерами Антти Пеннаненом, Тони Вирре, Пекке Кангасалусом и Маркусом Кеттерером, у которых были соглашения с «Йокеритом» на этот и следующий сезон. Общая сумма составляет € 125 тыс.

Сообщается, что тренеры потребовали компенсации, а Ассоциация хоккея с шайбой поставила возможность выступления «Йокерита» во второй лиге Финляндии в зависимость от выплаты компенсации. Генеральный менеджер «Йокерита» Микко Саарни объявил, что «Йокерит» обязуется выплатить компенсацию.

Напомним, клуб из Финляндии долгое время выступал в КХЛ. В сезоне-2021/2022 команда вышла в плей-офф, но снялась с турнира из-за ситуации на Украине. Позже «Йокерит» вышел из состава участников КХЛ. 20 сентября 2022 года руководство КХЛ заявило, что «джокеры» не получат денег от лиги за прошлый сезон.

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