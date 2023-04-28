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Компания из США хочет купить арену «Йокерита», принадлежащую Ротенбергу и Тимченко

Компания из США хочет купить арену «Йокерита», принадлежащую Ротенбергу и Тимченко
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Компания из США ASM Global хочет купить арену «Йокерита», сообщает Iltalehti. Сообщается, что представители компании посетили Хельсинки на этой неделе.

ASM Global — компания по управлению спортивными аренами, театрами и различными площадками. Компания управляет более чем 350 объектами по всему миру и среди прочего владеет аренами и стадионами. Головной офис компании находится в Лос-Анджелесе. Европейские операции управляются из Манчестера.

Основной владелец стадиона, который сейчас именуется «Хельсинки Холл», — компания Arena Events, принадлежащая Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Компания владеет 44,98% акций стадиона.

Напомним, «Йокерит» обязали погасить долги по контрактам КХЛ, чтобы иметь возможность выступать во второй по силе лиге Финляндии.

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