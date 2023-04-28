«Я болею за красивый хоккей». Овечкин об эмоциях от посещения матча финала Кубка Гагарина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями от просмотра матча финала Кубка Гагарина на «ЦСКА Арене». Россиянин посетил шестой матч серии, в котором «Ак Барс» обыграл армейцев со счётом 3:0.
«Когда в последний раз был на финале Кубка Гагарина? Я? Да никогда в жизни! Это мой первый опыт. И я вам скажу, что очень интересная получилась игра со стороны Казани. Очень динамичный, комбинационный хоккей они показали. И это принесло результат. Всё теперь нормально у «Ак Барса».
Болел за «Ак Барс», потому что Зинэтула Билялетдинов — мой учитель по московскому «Динамо»? Вы всё правильно сказали по Зинэтуле Хайдяровичу. Но ведь и Серёжа Фёдоров мне не чужой. Близкий мне человек, мы столько лет вместе в «Вашингтоне» и сборной играли! В финале я болею за красивый хоккей. И он в самом деле получился очень красивым.
Кто победит в седьмом матче? Пан или пропал. Кому больше повезёт, у кого будет больше сил, тот и победит. Битва нервов! Я с интересом посмотрю седьмой матч в субботу», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».
Напомним, в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов. «Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ.
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