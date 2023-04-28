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«Я болею за красивый хоккей». Овечкин об эмоциях от посещения матча финала Кубка Гагарина

«Я болею за красивый хоккей». Овечкин об эмоциях от посещения матча финала Кубка Гагарина
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями от просмотра матча финала Кубка Гагарина на «ЦСКА Арене». Россиянин посетил шестой матч серии, в котором «Ак Барс» обыграл армейцев со счётом 3:0.

«Когда в последний раз был на финале Кубка Гагарина? Я? Да никогда в жизни! Это мой первый опыт. И я вам скажу, что очень интересная получилась игра со стороны Казани. Очень динамичный, комбинационный хоккей они показали. И это принесло результат. Всё теперь нормально у «Ак Барса».

Болел за «Ак Барс», потому что Зинэтула Билялетдинов — мой учитель по московскому «Динамо»? Вы всё правильно сказали по Зинэтуле Хайдяровичу. Но ведь и Серёжа Фёдоров мне не чужой. Близкий мне человек, мы столько лет вместе в «Вашингтоне» и сборной играли! В финале я болею за красивый хоккей. И он в самом деле получился очень красивым.

Кто победит в седьмом матче? Пан или пропал. Кому больше повезёт, у кого будет больше сил, тот и победит. Битва нервов! Я с интересом посмотрю седьмой матч в субботу», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов. «Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ.

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