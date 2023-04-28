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«Матч ТВ» в прямом эфире покажет 15 матчей чемпионата мира по хоккею

«Матч ТВ» в прямом эфире покажет 15 матчей чемпионата мира по хоккею
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«Матч ТВ» в прямом эфире покажет 15 матчей чемпионата мира — 2023 по хоккею, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт в Финляндии и Латвии без участия сборных России и Беларуси.

Напомним, недавно стало известно, что государственные флаги России и Беларуси будут запрещены на чемпионате мира — 2023 в Латвии и Финляндии. Их не разрешат вывешивать в местах проведения соревнований. При этом на матчи чемпионата мира на «Арена-Рига» будет разрешено проносить украинский флаг и он будет равнозначен латвийскому флагу.

Расписание ЧМ-2023 по хоккею

Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

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