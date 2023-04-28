«Мне очень хотелось бы». Овечкин рассказал, сыграет ли за футбольное «Динамо» в этом году

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, планирует ли он принять участие в матчах футбольного «Динамо». Россиянин недавно прилетел в Москву и посетил шестой матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом».
«Есть ли шанс, что и в этом году сыграю в футбол за «Динамо»? Я ещё только прилетел из Америки. Ну какой футбол? Конечно, мне очень хотелось бы. Но мы должны эту тему детально обсудить и подумать, что будет происходить дальше. Мне нужно подумать, всё посмотреть и взвесить. Надо хотя бы быть в физической форме!
Поздравить болельщиков со столетием клуба? Да, конечно! Поздравляю всех болельщиков «Динамо» с прекрасным юбилеем! Хочу пожелать побед, веры в команду — и только вперёд!» — цитирует Овечкина «Матч ТВ».
Напомним, 25 июня 2022 года Овечкин в составе «Динамо» участвовал в товарищеском матче с «Амкалом». Форвард забил гол на 11-й минуте, после чего был заменён на полузащитника Даниила Фомина. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Динамо».
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