«Автомобилист» продлил контракт с защитником Ефимом Гуркиным
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«Автомобилист» продлил контракт с защитником Ефимом Гуркиным, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Сообщается, что новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2026 года.
Гуркин уже провёл в Екатеринбурге четыре сезона. За это время опытный защитник принял участие в 284 матчах КХЛ, в которых набрал 54 (9+45) очков. В прошлом регулярном сезоне КХЛ защитник провёл 62 матча, в которых набрал 19 очков — забил два гола и отдал 17 результативных передач. В плей-офф на счету Гуркина одна результативная передача в семи матчах серии с «Металлургом».
Всего в КХЛ 30-летний защитник провёл 493 матча, в которых набрал 123 очка — забросил 24 шайбы и отдал 99 результативных передач с показателем полезности «+9».
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