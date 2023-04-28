«Трактор» продлил контракт с воспитанником клуба вратарём Мыльниковым

«Трактор» продлил контракт с вратарём Сергеем Мыльниковым, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Сообщается, что двустороннее соглашение будет действовать до конца сезона-2024/2025.

Мыльников – воспитанник клуба. Голкипер прошёл всю вертикаль от школы до главной команды. В 2018 году в составе «Белых Медведей» он стал бронзовым призёром Кубка Харламова.

В прошедшем сезоне Мыльников закрепился в составе «Трактора» и записал в актив первый «сухарь» в КХЛ, сыграв «на ноль» в выездном матче с ярославским «Локомотивом». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Сергей провёл 29 матчей, в которых одержал девять побед с процентом отражённых бросков 92,1%.

Напомним, «Трактор» завершил регулярный чемпионат на девятом месте в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.