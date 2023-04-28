«Трактор» продлил контракт с воспитанником клуба вратарём Мыльниковым

«Трактор» продлил контракт с вратарём Сергеем Мыльниковым, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Сообщается, что двустороннее соглашение будет действовать до конца сезона-2024/2025.
Мыльников – воспитанник клуба. Голкипер прошёл всю вертикаль от школы до главной команды. В 2018 году в составе «Белых Медведей» он стал бронзовым призёром Кубка Харламова.
В прошедшем сезоне Мыльников закрепился в составе «Трактора» и записал в актив первый «сухарь» в КХЛ, сыграв «на ноль» в выездном матче с ярославским «Локомотивом». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Сергей провёл 29 матчей, в которых одержал девять побед с процентом отражённых бросков 92,1%.
Напомним, «Трактор» завершил регулярный чемпионат на девятом месте в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.
- 28 апреля 2023
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:35
-
08:20
-
08:09
-
05:50
-
05:40
-
05:22
-
04:57
-
04:48
-
04:06
-
03:46
-
00:25
- 27 апреля 2023
-
23:55
-
23:47
-
23:42
-
23:30
-
23:25
-
23:18
-
23:09
-
23:03