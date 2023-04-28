Защитник «Северстали» Пыленков может перейти в московское «Динамо» по результатам обмена

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Северстали» Даниил Пыленков может перейти в московское «Динамо» по результатам обмена. В обратном направлении могут проследовать двое игроков бело-голубых.

В сезоне-2022/2023 на счету Пыленкова 21 (4+17) очко в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11». В плей-офф на счету 22-летнего игрока обороны пять (1+4) очков в семи матчах серии первого раунда с ЦСКА. Пыленков был обменян по ходу сезона из СКА в «Северсталь».

Всего в КХЛ на счету Пыленкова 201 матч, в которых защитник набрал 63 очка — забросил 16 шайб и отдал 47 результативных передач. Показатель полезности составил «+27».

Даниил был выбран «Тампой» на драфте НХЛ-2021 под общим 196-м номером.