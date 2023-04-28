Защитник «Северстали» Пыленков может перейти в московское «Динамо» по результатам обмена
Поделиться
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Северстали» Даниил Пыленков может перейти в московское «Динамо» по результатам обмена. В обратном направлении могут проследовать двое игроков бело-голубых.
В сезоне-2022/2023 на счету Пыленкова 21 (4+17) очко в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11». В плей-офф на счету 22-летнего игрока обороны пять (1+4) очков в семи матчах серии первого раунда с ЦСКА. Пыленков был обменян по ходу сезона из СКА в «Северсталь».
Всего в КХЛ на счету Пыленкова 201 матч, в которых защитник набрал 63 очка — забросил 16 шайб и отдал 47 результативных передач. Показатель полезности составил «+27».
Даниил был выбран «Тампой» на драфте НХЛ-2021 под общим 196-м номером.
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
14:30
-
14:05
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:35
-
08:20
-
08:09
-
05:50
-
05:40
-
05:22
-
04:57
-
04:48
-
04:06
-
03:46
-
00:25
- 27 апреля 2023
-
23:55
-
23:47
-
23:42
-
23:30
Партнерский контент