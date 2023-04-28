«Хочу с «Автомобилистом» выиграть Кубок Гагарина». Гуркин — о продлении контракта с клубом

Защитник «Автомобилиста» Ефим Гуркин поделился эмоциями от продления контракта с екатеринбургским клубом. Новое соглашение защитника с клубом рассчитано на три года.
«Я счастлив, как и моя семья, что мы останемся здесь на такой срок. Екатеринбург стал для нас вторым домом. Три года – хороший срок, спасибо руководству и тренерам за доверие, для меня было важно остаться здесь на длительный период. Хочу именно с «Автомобилистом» выиграть Кубок Гагарина – город и болельщики заслужили это и хочется принести им эту радость! Важно, что костяк команды остался и мы на опыте этого сезона поняли, как и куда нам двигаться и над чем работать. На следующий сезон мы станем сильнее и злее. Сейчас восстанавливаюсь, залечиваю болячки и приступаю к тренировкам», — цитирует Гуркина пресс-служба клуба.
Гуркин провёл в Екатеринбурге четыре сезона. За это время опытный защитник принял участие в 284 матчах КХЛ, в которых набрал 54 (9+45) очка.
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