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Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко посетил «Маракану» и поболел за «Фламенго»

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко посетил «Маракану» и поболел за «Фламенго»
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко после завершения регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги съездил в Бразилию на футбольный матч.

Хоккеист побывал в городе Рио-де-Жанейро на известнейшем стадионе «Маракана», занимающем первое место по вместимости в Бразилии. Кузьменко посетил матч «Фламенго».

Напомним, в завершившемся для «Ванкувера» сезоне российский нападающий принял участие в 81 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором забросил 39 шайб и отдал 35 результативных передач, суммарно набрав 74 очка при показателе полезности «+9». Кузьменко разделил звание лучшего снайпера сезона в составе «Кэнакс» с Элиасом Петтерссоном. Кроме того, россиянин по итогам сезона стал лучшим игроком НХЛ по проценту успешных бросков.

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