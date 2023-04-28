Предпринимателя оправдали по делу об убийстве 23-летнего хоккеиста в Москве

Таганский суд Москвы вынес решение по обвинению в убийстве игрока студенческой лиги Романа Дидура. Предпринимателя Армена Куюмджи, который проходил по делу в качестве и которого обвиняли в совершении преступления, оправдали.

«Суд приговорил Куюмджи Армена Юрьевича оправдать в связи с внесением в отношении подсудимого оправдательного вердикта коллегией присяжных заседателей», — приводит слова пресс-службы суда «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что подсудимый был освобождён из-под стражи прямо в зале суда.

Напомним, 24 апреля 2022 года стало известно, что после конфликта в кафе Дидур получил ножевые ранения ножом в грудь. Хоккеист скончался ещё до того, как на место преступления приехали медики. Последним клубом Дидура значится команда МСХЛ «РГУНГ Москва», последний сезон за которую он провёл в чемпионате-2017/2018. Всего за карьеру хоккеист отыграл 165 матчей на детско-юношеском и студенческом уровне, набрав 128 (58+70) очков.