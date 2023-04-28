В «Ладе» прокомментировали изменения в руководстве и тренерском штабе

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв прокомментировал изменения в руководстве и тренерском штабе тольяттинского клуба. Главным тренером команды стал Олег Браташ, сменивший Валерия Белова. На пост спортивного директора поставили Рафика Якубова.

«В ХК «Лада» согласована кандидатура на пост главного тренера — Олег Браташ. Тренер — Павел Десятков, спортдиректор — Рафик Якубов. Подписание контрактов ожидается 5 мая. Контракты у всех согласованы на два сезона. Мои полномочия также продлены на два года», — приводит слова Чеботарёва официальный телеграм-канал клуба.

Напомним, ранее «Лада» получила разрешение на возвращение в КХЛ в сезоне-2023/2024. Клуб пополнит Восточную конференцию. Пять последних лет тольяттинская команда играла в ВХЛ.