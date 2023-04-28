В КХЛ высказались о решении провести финал МХЛ в Омске на арене с маленькой вместимостью

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов поделился мнением о решении «Омских Ястребов» провести матчи финала МХЛ с «Чайкой» не на вместительной «G-Drive Арене», а на стадионе «Авангард» с вместимостью 1200 человек.

«Мы немного изменим формат проведения плей-ин. Добавим пять минут в овертайме. Если сейчас у нас пять минут «три на три», то добавим 10 минут. Посыл таков, чтобы не буллиты решали исход встречи. Играть бесконечные овертаймы, как в плей-офф КХЛ? Это очень хорошая идея, но есть нюансы. Во-первых, мы подстраиваем свой чемпионат под КХЛ и ВХЛ, и не всегда у нас есть возможность играть бесконечные овертаймы. Если бы арены были отдельные от КХЛ и ВХЛ, то так бы и играли. Но сейчас иногда приходится переносить матчи на более раннее время, и нас поджимает КХЛ, а в некоторых случаях — клубы ВХЛ.

«Омские Ястребы» играли не на главной арене «Авангарда»? Позиция МХЛ была, чтобы играть на более современной и вместительной арене. И я уверен, что если бы Омск перенёс матчи на главную арену, то они бы собрали аншлаг. Но определённые обстоятельства, о которых лучше спросить у руководства «Авангарда», не позволили им сыграть на главной арене. Финалы КХЛ и МХЛ наложились друг на друга? На следующий год такого не будет. Минимум пятые, шестые и седьмые матчи мы разведём с КХЛ», — передаёт слова Гуськова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.