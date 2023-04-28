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Сушинский: «Авангард» очень серьёзно повысил зарплату Грицюку, и он эти деньги не унёс

Сушинский: «Авангард» очень серьёзно повысил зарплату Грицюку, и он эти деньги не унёс
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Чемпион мира по хоккею, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о ситуации с нападающим Арсением Грицюком. У хоккеиста подходит к концу контракт с омским клубом.

«Вы видите, что произошло с Грицюком в этом году. Как он играл в том году и что стало в этом. Ему очень серьёзно повысили зарплату, и он не справился с этими деньгами даже, не унёс их. Желание агента — как можно больше получить для игрока. Надо как-то соотносить с качеством игры.

Может ли кто-то сделать оффершит по нему? Он очень большой будет, мало клубов, кто это сможет сделать. Надо понимать, кого уже подписал «Авангард» и будет ли замена Грицюку. В принципе это очень качественный игрок, из которого можно сделать хорошего хоккеиста», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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