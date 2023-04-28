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Сушинский: в ЦСКА Толчинскому дорога закрыта, в «Локомотиве» 100% он не появится

Сушинский: в ЦСКА Толчинскому дорога закрыта, в «Локомотиве» 100% он не появится
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Чемпион мира по хоккею, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о ситуации с российским нападающим Сергеем Толчинским. У хоккеиста 30 апреля подходит к концу контракт с омским клубом, а новое соглашение стороны ещё не заключили.

«Толчинский? В «Локомотиве» 100% он не появится, потому что там Никитин, а у Никитина он вообще не играл. Я думаю, для самого Сергея это не вариант. В ЦСКА ему дорога закрыта. Говорить о Казани — неизвестно, кто на следующий год там будет тренером. В СКА? Там есть одноплановый игрок Жафяров. Точно такой же игрок. Я не вижу смысла привлекать такого же. Я думаю, что пока идут торги», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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