Сушинский: Ткачёв никуда не уедет в НХЛ, я бы и 95 млн рублей ему не дал

Чемпион мира по хоккею, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о ситуации с нападающим Владимиром Ткачёвым. У хоккеиста подходит к концу контракт с омским клубом.
«Ткачёв? По НХЛ я очень сомневаюсь. Он там уже был. Никуда он не уедет, либо уедет чисто для того, чтобы вернуться сюда на меньшие деньги, потому что ни у кого уже денег не будет с учётом потолка зарплат. Здесь я бы и 95 млн рублей для него не дал.
Все три игрока (Ткачёв, Толчинский и Грицюк. — Прим. «Чемпионата») являются клиентами одного агента? Я с Шуми Бабаевым давно знаком, он очень качественный агент. С ним надо уметь договариваться и идти на какие-то компромиссы. С ним можно договориться и с игроками придётся тоже договориться. Это его стиль работы: он подогревает прессу, подогревает игроков, клубы. Это происходит открыто и у всех на виду. Такой стиль работы, к нему надо привыкнуть», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 апреля 2023
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