Виктор Антипин отказался от двухлетнего контракта с «Амуром» на 100 млн рублей
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Как стало известно «Чемпионату», 30-летний российский защитик Виктор Антипин отказался от двухлетнего контракта с «Амуром».
Общая сумма предлагаемого соглашения равнялась 100 млн рублей, в среднем за сезон хоккеисту планировалось платить по 50 млн рублей.
Напомним, минувший сезон Антипин провёл в «Салавате Юлаеве». В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в 59 встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач, суммарно записав на свой счёт восемь очков при общем показателе полезности «+7» и 10 минутах штрафа. В плей-офф Антипин сыграл все шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями при коэффициенте полезности «-1».
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