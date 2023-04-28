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Виктор Антипин отказался от двухлетнего контракта с «Амуром» на 100 млн рублей

Виктор Антипин отказался от двухлетнего контракта с «Амуром» на 100 млн рублей
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Как стало известно «Чемпионату», 30-летний российский защитик Виктор Антипин отказался от двухлетнего контракта с «Амуром».

Общая сумма предлагаемого соглашения равнялась 100 млн рублей, в среднем за сезон хоккеисту планировалось платить по 50 млн рублей.

Напомним, минувший сезон Антипин провёл в «Салавате Юлаеве». В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в 59 встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач, суммарно записав на свой счёт восемь очков при общем показателе полезности «+7» и 10 минутах штрафа. В плей-офф Антипин сыграл все шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями при коэффициенте полезности «-1».

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