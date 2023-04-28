«Барыс» сделал квалификационные предложения семи хоккеистам
Поделиться
«Барыс» в официальном телеграм-канале объявил о квалификационных предложениях семи хоккеистам.
Предложения о заключении двусторонних соглашений сроком на два сезона контрактов были сделаны Джелал-ад-Дину Амирбекову, Никите Бояркину, Абаю Мангисбаеву, Батырлану Муратову, Ансару Шайхмедденову и Эдуарду Шетле. Американскому форварду Джереми Бракко предложили односторонний контракт сроком на два сезона.
Напомним, Джереми Бракко стал третьим бомбардиром команды в минувшем сезоне. Нападающий набрал 40 (14+26) очков в 59 матчах.
«Барыс» завершил регулярный чемпионат на 11-м месте в Восточной конференции и на 20-м из 22 в сводной таблице лиги, набрав всего 61 балл в 68 встречах и не попав в плей-офф.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
21:07
-
20:42
-
20:19
-
20:10
-
20:07
-
20:01
-
19:56
-
19:49
-
19:35
-
19:13
-
19:08
-
18:57
-
18:46
-
18:19
-
17:57
-
17:47
-
17:28
-
16:58
-
16:28
-
15:50
-
15:30
-
15:20
-
15:05
-
15:00
-
14:30
-
14:05
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:20
Партнерский контент