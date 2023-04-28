«Барыс» сделал квалификационные предложения семи хоккеистам

«Барыс» в официальном телеграм-канале объявил о квалификационных предложениях семи хоккеистам.

Предложения о заключении двусторонних соглашений сроком на два сезона контрактов были сделаны Джелал-ад-Дину Амирбекову, Никите Бояркину, Абаю Мангисбаеву, Батырлану Муратову, Ансару Шайхмедденову и Эдуарду Шетле. Американскому форварду Джереми Бракко предложили односторонний контракт сроком на два сезона.

Напомним, Джереми Бракко стал третьим бомбардиром команды в минувшем сезоне. Нападающий набрал 40 (14+26) очков в 59 матчах.

«Барыс» завершил регулярный чемпионат на 11-м месте в Восточной конференции и на 20-м из 22 в сводной таблице лиги, набрав всего 61 балл в 68 встречах и не попав в плей-офф.