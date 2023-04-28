Кирилл Капризов рассказал, как относится к своим наградам

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о своём отношении к наградам.

«Да, вы знаете, я стараюсь не зацикливаться на всех наградах прошлых и нынешних сезонов. Я не выиграл всех наград. Я не выиграл чемпионат мира. Очевидно, что в НХЛ я не выиграл Кубок Стэнли. Но для меня важно просто извлечь урок из всех матчей, будь то полуфинал или первый матч с профессионалами в юношестве, это похоже на финал. Я помню, что это ощущалось, как будто это был мой первый матч. Но теперь я чувствую себя намного комфортнее.

Ты берёшь всё из каждого матча, каждой серии, в которых играл. Всё, чему ты учишься, что выбираешь, конечно же, делает тебя лучше. Я продолжаю стараться совершенствовать свою игру и, надеюсь, выиграю серию. Затем перейти к следующей и однажды выиграть все серии», — приводит слова Капризова The Athletic.