«Ему точно нравится Нурмагомедов». Шестёркин отреагировал на грубый приём игрока «Дэвилз»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал инцидент третьего матча серии с «Нью-Джерси Дэвилз», когда на него упал швейцарский форвард Тимо Майер. Вратарю это не понравилось, и он ударил соперника, за что получил двухминутное удаление.
«Я думаю, что Майер много смотрит ММА. Ему точно нравится Хабиб Нурмагомедов. Я не слишком много смотрю Хабиба, но поработаю над этим летом», — приводит слова Шестёркина The Athletic.
Кроме того, российский голкипер высказался о потерянном преимуществе команды в серии. «Рейнджерс» выиграли два стартовых матча, однако затем уступили в трёх встречах подряд и теперь находятся на грани вылета — 2-3.
«Рейнджерс» недалеки от той формы, в которой они были в первых двух матчах серии. Всё в наших руках. Мы можем вернуться к нашей игре, можем играть умнее», — сказал Шестёркин.
- 28 апреля 2023
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