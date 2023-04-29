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«Ак Барс» — ЦСКА: во сколько начнётся матч финала плей-офф КХЛ, где смотреть прямой эфир

«Ак Барс» — ЦСКА: во сколько начнётся матч финала плей-офф КХЛ, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 29 апреля, в Казани состоится седьмая встреча финальной серии между «Ак Барсом» и ЦСКА. Матч стартует в 17:00 мск.

Прямой эфир решающей встречи можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и KHL Prime.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 7-й матч
29 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче сильнее оказались казанцы со счётом 4:1. Во второй встрече ЦСКА взял уверенный реванш — 3:0. В обоих матчах в Москве сильнее оказались армейцы — 3:2 и 2:1. В пятой встрече «Ак Барс» одержал волевую победу — 2:1. В шестом матче «Ак Барс» выиграл — 3:0. В серии счёт равный — 3-3. Победитель матча станет обладателем Кубка Гагарина.

В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».

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