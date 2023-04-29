30 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии
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Завершился шестой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 7:5.
В составе победителей дублем отметился Мэттью Ткачук, ещё по разу отличились Брэндон Монтур, Александр Барков, Зак Далпе, Ээту Луостаринен, а также Сэм Райнхарт, забивший в пустые ворота. Российский голкипер Сергей Бобровский отбил 30 из 35 бросков по своим воротам.
У гостей по дублю в свой актив записали Тайлер Бертуцци и Давид Пастрняк, ещё один раз отличился Джейк Дебраск. Российский защитник Дмитрий Орлов записал в свой актив результативную передачу.
Счёт в серии игр между командами стал равным, 3-3.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Монтур (Ткачук, Барков) – 02:01 (4x3) 1:1 Бертуцци (Маршан, Макэвой) – 06:09 (5x4) 2:1 Ткачук (Казинс) – 13:52 (5x5) 2:2 Пастрняк (Маршан, Макэвой) – 25:42 (5x4) 3:2 Барков (Дюклер, Вераге) – 29:22 (5x5) 3:3 Бертуцци (Карло, Маршан) – 41:32 (5x5) 3:4 Пастрняк (Бертуцци, Маршан) – 43:53 (5x4) 4:4 Далпе (Луостаринен, Лунделль) – 47:21 (5x5) 4:5 Дебраск (Заха, Орлов) – 50:22 (4x5) 5:5 Ткачук (Лунделль, Форслинг) – 50:49 (5x4) 6:5 Луостаринен (Монтур) – 54:22 (5x5) 7:5 Райнхарт (Гудас) – 59:32 (en)
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