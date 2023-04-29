30 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии

Завершился шестой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 7:5.

В составе победителей дублем отметился Мэттью Ткачук, ещё по разу отличились Брэндон Монтур, Александр Барков, Зак Далпе, Ээту Луостаринен, а также Сэм Райнхарт, забивший в пустые ворота. Российский голкипер Сергей Бобровский отбил 30 из 35 бросков по своим воротам.

У гостей по дублю в свой актив записали Тайлер Бертуцци и Давид Пастрняк, ещё один раз отличился Джейк Дебраск. Российский защитник Дмитрий Орлов записал в свой актив результативную передачу.

Счёт в серии игр между командами стал равным, 3-3.